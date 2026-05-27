Moratti | il futuro del centrodestra è l’allargamento verso il centro
Il leader del centrodestra ha dichiarato che il futuro della coalizione dipende dall’allargamento verso il centro. Questa strategia viene considerata essenziale per rafforzare la tenuta del blocco politico. I recenti risultati elettorali in Lombardia e Calabria sono stati interpretati come conferma di questa direzione. La scelta di includere forze più moderate mira a migliorare la performance alle elezioni e a consolidare un’alleanza più ampia.
? Punti chiave Come può l'allargamento verso il centro salvare la tenuta della coalizione?. Perché i risultati elettorali in Lombardia e Calabria confermano la strategia?. Quali sono le divergenze che rischiano di frammentare il centrosinistra?. Come influenzeranno le politiche europee sul lavoro e sulle imprese italiane?.? In Breve Vittoria di Cannizzaro a Reggio Calabria e successo amministrativo a Venezia.. Crescita Forza Italia nei quattro centri urbani lombardi inclusa Vigevano.. Critica al green deal europeo per impatti su lavoratori e imprese.. Priorità per riforme della giustizia e della legge elettorale nazionale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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