Moratti | il futuro del centrodestra è l’allargamento verso il centro

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader del centrodestra ha dichiarato che il futuro della coalizione dipende dall’allargamento verso il centro. Questa strategia viene considerata essenziale per rafforzare la tenuta del blocco politico. I recenti risultati elettorali in Lombardia e Calabria sono stati interpretati come conferma di questa direzione. La scelta di includere forze più moderate mira a migliorare la performance alle elezioni e a consolidare un’alleanza più ampia.

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? Punti chiave Come può l'allargamento verso il centro salvare la tenuta della coalizione?. Perché i risultati elettorali in Lombardia e Calabria confermano la strategia?. Quali sono le divergenze che rischiano di frammentare il centrosinistra?. Come influenzeranno le politiche europee sul lavoro e sulle imprese italiane?.? In Breve Vittoria di Cannizzaro a Reggio Calabria e successo amministrativo a Venezia.. Crescita Forza Italia nei quattro centri urbani lombardi inclusa Vigevano.. Critica al green deal europeo per impatti su lavoratori e imprese.. Priorità per riforme della giustizia e della legge elettorale nazionale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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