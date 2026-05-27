Letizia Moratti indica la strada alla coalizione | Il futuro dell’alleanza è allargarsi al centro

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Letizia Moratti ha affermato che l’alleanza di centrodestra deve allargarsi al centro per vincere. Durante un evento a Milano, ha sottolineato che il successo si ottiene con un’alleanza moderata, capace di governare, e non puntando sulla radicalizzazione. La sua dichiarazione si rivolge direttamente alla coalizione, suggerendo una strategia per rafforzare la compattezza e l’orientamento moderato.

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Milano, 27 maggio 2026 – “Il centrodestra che vince è quello moderato che governa, non quello che rincorre la radicalizzazione”. Letizia Moratti, eurodeputata azzurra, fa i conti con le comunali. E il futuro della coalizione, a patto sia ben piantato al centro, le appare molto positivo. L’alleanza non ha deluso: niente effetto referendum. Voto locale o voto politico? “La componente territoriale è forte. Hanno contato la qualità dei candidati e i programmi. Ma è sbagliato farne solo una questione locale. Il centrodestra è apparso affidabile, credibile, capace di governare. Non c’è stato l’effetto referendum, di sicuro, ma sono state premiate amministrazioni concrete e una coalizione coesa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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