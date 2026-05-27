Durante le elezioni comunali a Venezia, diversi esponenti del Partito Democratico avevano indicato Martella come favorito alla vittoria. I sondaggi interni e le dichiarazioni pubbliche puntavano sulla sua candidatura, considerata la più forte del centrosinistra. Tuttavia, i risultati hanno mostrato una vittoria diversa, con un altro candidato che ha ottenuto il premio di maggioranza. La situazione ha evidenziato differenze tra le previsioni interne e l’esito finale del voto.

Le elezioni comunali a Venezia sono state il “piatto forte” di quest’ultima tornata elettorale. Una sfida su cui il centrosinistra ha puntato tutte le sue fiches nella convinzione che, dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, il vento fosse cambiato e che la strada verso la vittoria alle Politiche dell’anno prossimo fosse in discesa. "Da qui mandiamo a casa Meloni", aveva detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante un comizio tenuto nella città lagunare accanto al candidato sindaco del centrosinistra, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del partito in Veneto. Una vittoria che sembrava alla portata di tutti in virtù anche dei sondaggi favorevoli degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morassut e gli altri: tutti i dem che davano Martella vincente a Venezia

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