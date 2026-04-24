Sicurezza a Venezia | il piano di Martella contro gli slogan

Il candidato Andrea Martella ha annunciato l’intenzione di introdurre nuovi sistemi di sicurezza nella città di Venezia, con l’obiettivo di contrastare gli slogan e le problematiche legate alla sicurezza. La proposta prevede l’installazione di presidi e l’uso di tecnologie avanzate per migliorare la sorveglianza e la prevenzione in diverse zone della città. La proposta fa parte di un piano più ampio rivolto alla tutela dei cittadini e dei visitatori.

? Cosa sapere Il candidato Andrea Martella propone nuovi presidi e tecnologie per la sicurezza a Venezia.. Il piano mira a superare le promesse elettorali di potenziamento della polizia locale.. Il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella ha denunciato il peggioramento della sicurezza urbana a Mestre, Marghera e nel centro storico, contestando l’efficacia delle strategie adottate nell’ultimo decennio. Le recenti cronache riguardanti il controllo del territorio hanno spinto Martella a tracciare un quadro preoccupante della realtà veneziana, evidenziando come gli errori nelle scelte politiche degli ultimi undici anni abbiano lasciato segni profondi sulla vivibilità della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza a Venezia: il piano di Martella contro gli slogan Notizie correlate Venezia, il piano di Martella: più potere alle Municipalità? Cosa sapere Andrea Martella presenta i candidati Giovanni Pelizzato e Anna Forte per le Municipalità veneziane. Leggi anche: Sicurezza, i Giovani democratici contro Gioventù nazionale: "Servono serietà e prevenzione, non slogan populisti" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: VENEZIA | SICUREZZA A DORSODURO, L’APPELLO: SUBITO IL VIGILE DI QUARTIERE; SICUREZZA E MOVIDA: VENEZIA AUTONOMA L’UNICA VIA; JESOLO, AL VIA LA STAGIONE TURISTICA: LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA IMPEGNATA A GARANTIRE I MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA - Questura di Venezia | Polizia di Stato; Sicurezza a Venezia, Martella attacca: Promesse tardive e irrispettose dopo anni di immobilismo. VENEZIA | SICUREZZA A DORSODURO, L’APPELLO: «SUBITO IL VIGILE DI QUARTIERE»23/04/2026 VENEZIA – Dopo l’accoltellamento residenti e commercianti di Dorsoduro chiedono più controlli e una presenza fissa sul territorio con l’istituzione del vigile di quartiere || Istituire la p ... antennatre.medianordest.it Il cantiere del Bauer come aula: studenti a lezione di sicurezza nel cuore di VeneziaVenezia non è solo una città d’arte, ma un ecosistema tecnico unico al mondo dove l’edilizia deve fare i conti con sfide logistiche e strutturali fuori dal comune. In questo contesto, la ristrutturazi ... genteveneta.it firmata un'ordinanza urgente avente come destinatarie le suore clarisse per mancata ottemperanza ai precedenti obblighi di messa in sicurezza. "In caso di inadempienza, intervento d'ufficio a spese del convento" - facebook.com facebook "Aggiornamento urgente per la sicurezza". Apple rilascia iOS 26.4.2, ecco perché x.com