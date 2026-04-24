Sicurezza a Venezia | il piano di Martella contro gli slogan

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato Andrea Martella ha annunciato l’intenzione di introdurre nuovi sistemi di sicurezza nella città di Venezia, con l’obiettivo di contrastare gli slogan e le problematiche legate alla sicurezza. La proposta prevede l’installazione di presidi e l’uso di tecnologie avanzate per migliorare la sorveglianza e la prevenzione in diverse zone della città. La proposta fa parte di un piano più ampio rivolto alla tutela dei cittadini e dei visitatori.

? Cosa sapere Il candidato Andrea Martella propone nuovi presidi e tecnologie per la sicurezza a Venezia.. Il piano mira a superare le promesse elettorali di potenziamento della polizia locale.. Il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella ha denunciato il peggioramento della sicurezza urbana a Mestre, Marghera e nel centro storico, contestando l’efficacia delle strategie adottate nell’ultimo decennio. Le recenti cronache riguardanti il controllo del territorio hanno spinto Martella a tracciare un quadro preoccupante della realtà veneziana, evidenziando come gli errori nelle scelte politiche degli ultimi undici anni abbiano lasciato segni profondi sulla vivibilità della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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