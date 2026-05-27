Montopoli presentata la Carta dei diritti delle persone anziane | una guida tra i servizi del territorio

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno strumento semplice e utile per tutti e tutte, un depliant che contiene informazioni sul sostegno al reddito, sui trasporti, il tempo libero, gli accessi digitali e la salute. E' stata presentata a Montopoli la Carta anziani. Si tratta di una carta dei diritti delle persone anziane, frutto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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