Montopoli presentata la Carta dei diritti delle persone anziane | una guida tra i servizi del territorio

Uno strumento semplice e utile per tutti e tutte, un depliant che contiene informazioni sul sostegno al reddito, sui trasporti, il tempo libero, gli accessi digitali e la salute. E' stata presentata a Montopoli la Carta anziani. Si tratta di una carta dei diritti delle persone anziane, frutto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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