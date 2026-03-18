Un nuovo progetto mira a promuovere l’uso dei servizi digitali sanitari tra le persone anziane, con l’obiettivo di facilitare il loro accesso agli strumenti online. L’iniziativa si concentra sulla diffusione di queste risorse e sulla sensibilizzazione degli utenti più maturi per rendere più semplice l’interazione con le piattaforme digitali legate alla salute. L’obiettivo è rendere più accessibili i servizi sanitari digitali alla popolazione più avanti con gli anni.

Diffondere l’utilizzo dei servizi digitali sanitari e favorire l’ accesso consapevole agli strumenti online da parte della popolazione più anziana. È questo l’obiettivo dell’incontro " Salute online ", in programma domani dalle 14.30 alle 16.30 a Grosseto, alla sede Auser Pace in via Inghilterra 93. L’iniziativa rientra nella programmazione Id-Eas ed è pensata per accompagnare i cittadini, in particolare le persone anziane, alla scoperta delle principali funzionalità dei servizi digitali della sanità pubblica: dalle prenotazioni online alle modalità di pagamento, fino agli strumenti digitali che consentono di accedere più facilmente ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Salute On line’. I servizi digitali sanitari. Favorire l’accesso alle persone anziane

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