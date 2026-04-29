Comunicato Stampa | CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane

Oggi la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità l’abbinamento di due progetti di legge che prevedono l’istituzione di un Garante dei diritti delle persone anziane. La decisione è stata presa durante la seduta, senza voti contrari o astenuti. I testi saranno quindi trattati insieme nelle prossime fasi legislative.

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha votato all'unanimità l'abbinamento dei progetti di legge regionale n. 52, a prima firma della consigliera Chiara Luisetto (Partito Democratico), e n. 53, primo firmatario, il consigliere Mirko Patron (Forza Italia), già illustrati nel corso delle sedute precedenti; la Commissione, pertanto, potrà iniziare l'esame dettagliato della materia in un testo unico, nel corso delle prossime settimane. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Ecco lo sparatore del 25 aprile.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche... Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara... Contenuti di approfondimento Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anzianeLa Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha votato all'unanimità l'abbinamento dei progetti di legge ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, via libera alla rendicontazione del CorecomPrima commissione, illustrata la relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona. Via libera alla rendicontazione del Corecom (Arv) Venezia, 16 aprile 2026 - Presentata oggi, nella Prim ... laprovinciacr.it