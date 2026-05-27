Un ex dirigente ha criticato la Ferrari, affermando che la nuova Ferrari Luce, dal prezzo di 500 mila euro, non rappresenta più il marchio di una volta. Ha dichiarato di amare le automobili e di aver posseduto vetture di alto livello, ma ha espresso delusione per questa nuova versione, definendola lontana dal carattere del Cavallino. Non ha usato termini offensivi, ma ha comunque sottolineato la distanza tra questa vettura e i modelli storici dell’azienda.

Amo le automobili e mi vanto di aver posseduto qualche quattro ruote di livello, ma la Ferrari, per me, non solo da italiano, è l’auto più bella del mondo. O almeno lo era. Ieri ho visto la nuova Luce: mi sono cascati i coglioni. Esteticamente sembra una Fiat Coupé del 1999, ma con quattro sportelli e più brutta, mentre gli interni sembrano quelli di un’auto antica customizzata male. Perfino le prestazioni sono inferiori a quelle di qualche concorrente cinese. Ma il prezzo di questo plasticone no, quello è Ferrari al 100%. Fa ridere vedere colleghi specializzati sperticarsi in lodi improbabili, mentre ferraristi, appassionati e non ultimo Montezemolo sperano che questa “cosa” venga almeno privata del simbolo del Cavallino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Montezemolo non vuole parlar male della Ferrari, ma di fatto la demolisce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montezemolo contro la nuova Ferrari elettrica: “C’è il rischio della distruzione di un mito. Spero che si tolga il Cavallino”Luca Cordero di Montezemolo ha espresso preoccupazione sulla Ferrari elettrica, affermando che potrebbe portare alla distruzione di un mito.

Invitate a rinunciare al titolo di principesse, Beatrice ed Eugenia di York passano al contrattacco: «Non siamo criminali. Non abbiamo fatto nulla di male!». Ma a corte, nessuno vuole parlare con loro...Beatrice ed Eugenia di York si sono rivolte pubblicamente contro le richieste di rinunciare ai titoli di principesse, dichiarando di non aver...

Argomenti più discussi: Ferrari Luce, elettrica non ha senso e Montezemolo vuole togliere il Cavallino. Intanto crolla in Borsa; Montezemolo: L’Italia e l’Europa più deboli se vince la deindustrializzazione; Montezemolo contro la Ferrari elettrica: Distruzione di un mito; Montezemolo tampona Ferrari Luce.

Montezemolo auspica che venga tolto il cavallino dalla Ferrari. Attenzione, perché il simbolo della città di Torino è stato tolto dal logo Juventus già da qualche anno, nel più totale silenzio e indifferenza della tifoseria. Per non parlare delle maglie. x.com/JUVEN x.com

Il massacro della Ferrari Luce, Montezemolo non si tiene: Se dovessi dire quello che penso.... Calenda spietato su Elkann, la rivolta sui social reddit