Beatrice ed Eugenia di York si sono rivolte pubblicamente contro le richieste di rinunciare ai titoli di principesse, dichiarando di non aver commesso alcun reato. Nel frattempo, all’interno di Buckingham Palace, i loro parenti e i cortigiani evitano di interagire con loro, lasciandole sole nel confronto. Le due sorelle si lamentano con gli amici, accusando i loro genitori di essere la causa del loro disagio.

I gnorate dai parenti Royal e dai courtier di Buckingham Palace, ovvero gli assistenti di re Carlo, Beatrice ed Eugenia di York si lamentano a viva voce con gli amici: stanno soffrendo per le colpe dei genitori. Le principesse non hanno fatto nulla di male, ma nessuno tra i parenti, a cominciare dallo zio sovrano, mostra alcun interesse nei loro riguardi. Nessuno tra i Royal vuole avere a che fare con le York. E le due ragazze promettono di battersi per riprendersi quel posto a corte che, nonostante l’innocenza, è stato loro tolto. Beatrice di York: «La mia dislessia? Oggi la vedo come un dono» X Beatrice ed Eugenia di York non capiscono il voltafaccia dei parenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Invitate a rinunciare al titolo di principesse, Beatrice ed Eugenia di York passano al contrattacco: «Non siamo criminali. Non abbiamo fatto nulla di male!». Ma a corte, nessuno vuole parlare con loro...

