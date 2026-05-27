Il nuovo sindaco di Montese ha iniziato a lavorare, dividendo il suo tempo tra l’ufficio e le pratiche amministrative. La sua presenza in municipio è prevista per tre giorni alla settimana. In caso di assenza, sarà il vicesindaco a coprire le funzioni del primo cittadino. La gestione delle attività comunali durante le sue assenze sarà organizzata secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. La presenza del sindaco in municipio si concentrerà principalmente sui giorni lavorativi stabiliti.

? Domande chiave Come gestirà il sindaco il comune lavorando tre giorni a settimana?. Chi sostituirà il sindaco nei momenti di assenza dal municipio?. Quali sono i primi interventi urgenti previsti per le piazze e la viabilità?. Come verrà risolto il problema delle frane sulla strada provinciale 27?.? In Breve Castagnoli ha ottenuto il 71,17% dei voti con la lista Un Paese per Te.. Andrea Dondi è stato nominato vicesindaco con deleghe a turismo e sport.. Consiglio comunale entro dieci giorni e costituzione Giunta nei dieci successivi.. Interventi urgenti previsti sulla strada provinciale 27 verso Ponte della Docciola.. Il nuovo sindaco di Montese, Castagnoli, ha avviato il mandato mercoledì 27 maggio 2026 lavorando tra le pratiche dell’ufficio di Agrea a Modena invece che tra i corridoi del municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montese, il sindaco Castagnoli debutta tra ufficio e pratica

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