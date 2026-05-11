Montese sfida al voto | Berti e Castagnoli si sfidano per il futuro
A Montese si avvicina una sfida elettorale tra i candidati Berti e Castagnoli. Entrambe le liste sono sostenute da gruppi di cittadini e rappresentano posizioni diverse sulla gestione del borgo. La campagna si concentra sulle proposte per il futuro del paese, con un confronto tra chi propone continuità e chi invece desidera un ritorno alle modalità di amministrazione passate. La consultazione si svolgerà nelle prossime settimane.
? Domande chiave Chi sono i nomi che sostengono le due liste in campo?. Come cambierà la gestione del borgo tra continuità e ritorno al passato?. Quali programmi proporranno Berti e Castagnoli per rispondere alle esigenze montane?. Perché il voto di Montese rappresenta un bivio decisivo per il territorio?.? In Breve Elezioni previste per il 24 e 25 maggio per i 2.600 elettori di Montese.. Berti guida la lista Progetto Montese con candidati tra cui Passini e Dozzi.. Castagnoli guida Un paese per te con consiglieri come Dondi e Biagi.. Castagnoli ha già ricoperto la carica di sindaco tra il 2004 e il 2009.. I cittadini di Montese saranno chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio per decidere il futuro della loro amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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