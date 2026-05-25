Elezioni amministrative Carlo Castagnoli è di nuovo sindaco di Montese

Nel corso delle elezioni amministrative del 24 maggio 2026, i cittadini di Montese hanno scelto nuovamente Carlo Castagnoli come sindaco. Al termine dello spoglio, ha ottenuto una vittoria significativa, confermandosi alla guida del comune per i prossimi cinque anni. La sua riconferma è avvenuta con un risultato nettamente superiore rispetto agli altri candidati.

I cittadini di Montese hanno scelto la loro nuova guida per i prossimi cinque anni. Al termine dello spoglio delle schede relative alle consultazioni del 24 maggio 2026, Carlo Castagnoli è stato eletto sindaco con una vittoria schiacciante. I dati definitivi mostrano un risultato inequivocabile. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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