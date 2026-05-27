Monteleone Sabino Operazione antidroga dei Carabinieri Smantellata base di spaccio in un’area boschiva Arrestato un 27enne

Notizia in breve

I Carabinieri della Sezione Operativa di Rieti hanno smantellato una base di spaccio nascosta in un’area boschiva a Monteleone Sabino. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo di 27 anni. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e altri materiali legati all’attività illecita. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro di droga.