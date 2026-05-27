Un defibrillatore è stato installato nella palestra comunale di Montefiascone in memoria di Salvatore. La donazione è stata possibile grazie a una raccolta di fondi tra la comunità e un’associazione locale. Il dispositivo sarà utilizzato durante le attività sportive e le lezioni di educazione fisica nelle scuole del territorio. La palestra sarà dotata di un nuovo presidio salvavita per intervenire in caso di arresto cardiaco.

? Punti chiave Chi ha reso possibile questo tributo alla memoria di Salvatore?. Come verrà utilizzato il nuovo presidio salvavita nella palestra comunale?. Quale simbolo è stato installato nell'atrio per onorare il giovane?. Perché questa donazione cambia la sicurezza degli sportivi di Viterbo?.? In Breve Avis Montefiascone onora Salvatore Colonna scomparso il 31 dicembre 2025.. Partecipano sindaca Giulia De Santis, assessora Giulia Moscetti e vicepreside Anna Molinaro.. Presidio installato nella palestra comunale frequentata da atleti della provincia di Viterbo.. Aziende 3Axis Design e A.M. vetri hanno offerto la targa commemorativa.. Lunedì mattina, la palestra della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni di Montefiascone ha ricevuto un nuovo presidio salvavita con la consegna ufficiale di un defibrillatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefiascone: un defibrillatore per la scuola in memoria di Salvatore

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Si parla di: Donato un defibrillatore alla palestra della scuola Manzoni in ricordo di Salvatore Colonna.

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