Inaugurati defibrillatore e targa in memoria di Gabriele Galeotti

Ieri mattina, sotto le logge di piazza Garibaldi, si è svolta l'inaugurazione di un defibrillatore pubblico e di una targa commemorativa dedicata a Gabriele Galeotti. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura della targa e all'installazione del dispositivo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione, con momenti di riflessione dedicati alla memoria di Galeotti.

Momenti emozionanti ieri mattina sotto le logge di piazza Garibaldi quando i coordinatori del Movimento civico ’Massa Comune’, in ricordo di Gabriele Galeotti, hanno presentato al pubblico la targa, posta vicino al defibrillatore, che ricorda l’impegno per Massa Marittima di Gabriele, già consigliere comunale, che aveva dato tanto per questo strumento. Dopo mesi e mesi, lo strumento che ha dovuto attraversare tante polemiche è arrivato al compimento degli ultimi passaggi con il Movimento civico che ha donato, ed il Comune ha accettato, questa utilissima apparecchiatura posta al centro della piazza e perfettamente funzionante. E’ toccato ad...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurati defibrillatore e targa in memoria di Gabriele Galeotti Al Comune di Cassina Valsassina un defibrillatore in memoria di Marco FrigerioIl dispositivo salvavita, donato dal gruppo comunale Avis di Lecco, è stato installato fuori dal Municipio e protetto da una teca messa a... Terrasini, a Palazzo d’Aumale una targa in memoria di Sebastiano TusaL'archeologo perse la vita il 10 marzo 2019 nel disastro aereo dell’Ethiopian Airlines.