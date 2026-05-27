Montecitorio | question time con i ministri Piantedosi Nordio e Mazzi

Notizia in breve

Oggi alle 15, l'Aula di Montecitorio ospiterà un question time trasmesso in diretta dalla Rai, con la partecipazione dei ministri Piantedosi, Nordio e Mazzi. La seduta sarà dedicata a rispondere alle interrogazioni di parlamentari su vari temi di interesse pubblico. La trasmissione sarà visibile sulla rete Rai Parlamento.