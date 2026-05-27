Montecitorio | question time con i ministri Piantedosi Nordio e Mazzi
Oggi alle 15, l'Aula di Montecitorio ospiterà un question time trasmesso in diretta dalla Rai, con la partecipazione dei ministri Piantedosi, Nordio e Mazzi. La seduta sarà dedicata a rispondere alle interrogazioni di parlamentari su vari temi di interesse pubblico. La trasmissione sarà visibile sulla rete Rai Parlamento.
ROMA – Si svolgerà oggi, 27 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad accelerare le tempistiche di rilascio dei passaporti presso la questura di Monza (Sala – FI-PPE); sulle iniziative volte a rafforzare l’ordine pubblico e il controllo del territorio nella città di Palermo (Boschi – IV-C-RE); sulle notizie relative al passaggio per l’Italia dell’ex Ministro della Giustizia polacco Ziobro (Zanella – AVS); sull’implementazione dei centri di permanenza per... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dolores Bevilacqua, question time al Ministro Piantedosi
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