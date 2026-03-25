Camera il question time con i ministri Nordio Tajani e Piantedosi | segui la diretta dall’Aula

In Aula alla Camera si sta svolgendo il question time con i ministri degli Esteri, dell’Interno e della Giustizia. Alla seduta partecipano il ministro degli Esteri, il ministro dell’Interno e quello della Giustizia. La sessione è trasmessa in diretta, permettendo di seguire le risposte e le discussioni sui temi trattati.

In diretta dalla Camera il question time con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e quello della Giustizia, Carlo Nordio. Porta a porta, caccia agli astenuti, niente risse e 3.500 eventi: i segreti della “campagna di popolo” dei magistrati (con gli ex spin doctor di Vendola) Autonomia, giustizia, premierato: che fine hanno fatto le tre riforme promesse dal governo Meloni? Non bella Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni in una scuola vicino a Bergamo. Aveva una scacciacani nello zaino La donna non è in pericolo di vita. Fermato il ragazzo: non è imputabile per via dell'età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Camera, il question time con i ministri Nordio, Tajani e Piantedosi: segui la diretta dall’Aula Articoli correlati Camera, oggi question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Iran, le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani in Parlamento: segui la direttaIn diretta dall’Aula della Camera le Comunicazioni del Governo sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo e sulla situazione in medio oriente Per... Aggiornamenti e notizie su Camera il question time con i ministri... Temi più discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30; In Parlamento; Iscrizioni 2026/27, successo del 4+2? Valditara risponde al question time alla Camera; I lavori parlamentari della settimana dal 23 al 28 marzo. Question time alla Camera con Nordio, Tajani e PiantedosiAlle 15 il question time alla Camera. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a sostenere le imprese e ... ansa.it Acquista da 0.7€/settLo scambio di accuse a distanza sulla sanità tra Giorgia Meloni dai banchi del governo e Elly Schlein dallo scranno di Montecitorio. Giuseppe Conte che chiama lo stand up per Gaza in aula. E ... lastampa.it Una mozione di sfiducia alla ministra Santanchè è stata depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione. “La Camera – si legge nella mozione sottoscritta da tutti i capigruppo dei partiti di opposizioni – premesso che l’articol - facebook.com facebook Morte Umberto Bossi, il suo posto alla Camera va a Manuela Maffioli #umbertobossi x.com