Le autorità hanno deciso di sospendere l’erogazione dell’acqua durante le ore notturne a Montaquila, mentre si procede con un intervento per individuare perdite idriche a Roccaravindola. La misura mira a limitare le interruzioni durante le ore di punta e ridurre i consumi, ma solleva interrogativi sulla disponibilità di acqua per i residenti. L’intervento si è reso necessario anche a Roccaravindola, a causa di perdite che richiedono un intervento più ampio.

? Domande chiave Come influenzerà l'intervento notturno la disponibilità d'acqua per i residenti?. Perché i tecnici hanno dovuto estendere l'intervento a Roccaravindola?. Cosa accadrà al serbatoio Trimanda se le perdite occulte non verranno isolate?. Quando tornerà la normale pressione idrica dopo le riparazioni notturne?.? In Breve Sospensione servizio dalle 23:00 di domenica 10 maggio alle 06:00 di lunedì 11 maggio.. Intervento tecnico su rete di Roccaravindola per proteggere il serbatoio Trimanda.. Ricerca perdite occulte causate da recente aumento assorbimento idrico nella frazione.. Ripristino flusso dipenderà dalla stabilizzazione livelli serbatoio dopo lavori notturni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montaquila, stop all’acqua di notte: caccia alle perdite a Roccaravindola

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