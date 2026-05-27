Montalbera investe 550.000 euro nell' accoglienza enoturistica del Monferrato

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Montalbera ha investito 550.000 euro nell'iniziativa di accoglienza e enoturismo nel Monferrato.

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Nel cuore del Monferrato, Montalbera continua il proprio percorso di crescita e valorizzazione del territorio con un importante investimento da 550 mila euro dedicato all'accoglienza e all'enoturismo. Nasce così la nuova terrazza panoramica "Dolce V i t a ", uno spazio esclusivo immerso tra i vigneti che interpreta in chiave contemporanea la filosofia di ospitalità della cantina. L'area, di circa 700 metri quadrati, ospiterà quattro gazebo suite, 25 postazioni lettini e una piscina a sfioro di 16 metri per 6 con acqua salata mantenuta costantemente alla temperatura di 28 gradi. Un luogo pensato per offrire armonia, relax ed emozione, affacciato direttamente sull'anfiteatro vitato del Ruchè firmato Montalbera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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