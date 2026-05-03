Fivizzano investe 30.000 euro per le falesie | boom di turismo outdoor

Il Comune di Fivizzano ha stanziato 30.000 euro per interventi nelle falesie di Vinca, Aiola e Monzone, con l’obiettivo di migliorare le aree dedicate all’arrampicata. Questi lavori sono stati programmati per potenziare le strutture e favorire il turismo outdoor nella zona. La gestione dei nuovi interventi tecnici sarà affidata a enti e associazioni specializzate, coinvolte nelle attività di manutenzione e supporto alle attività sportive.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le vie di arrampicata a Vinca, Aiola e Monzone?. Chi collaborerà con il Comune per gestire i nuovi interventi tecnici?. Quali nuovi strumenti digitali aiuteranno gli scalatori a scoprire le falesie?. Come influirà questo investimento sulla sostenibilità ambientale delle Alpi Apuane?.? In Breve Fondi stanziati il 28 aprile per le zone di Vinca, Aiola e Monzone.. Collaborazione tecnica tra CAI e associazione Lunigiana Verticale per gli interventi.. Creazione di una nuova guida dedicata per promuovere le pareti rocciose.. Obiettivo di trasformare Vinca in un polo internazionale per l'arrampicata.. Il Comune di Fivizzano ha approvato il 28 aprile una variazione di bilancio che stanzia 30.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fivizzano investe 30.000 euro per le falesie: boom di turismo outdoor Notizie correlate Teverola investe sul futuro: aumentate a 8.000 euro le risorse per le borse di studioTempo di lettura: 2 minutiUn segnale concreto e significativo a favore delle nuove generazioni arriva dall’Amministrazione Comunale di Teverola, che... Affari Tuoi, Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro: rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000Viene da Brescia la concorrente di Affari Tuoi, protagonista nella puntata dell’8 aprile.