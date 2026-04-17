Miart investe 100.000 euro | 10 nuove opere per la collezione Fiera Milano

Durante l’ultima edizione di Miart, la Fondazione Fiera Milano ha destinato oltre 100.000 euro all’acquisto di dieci nuove opere d’arte. La decisione rientra in un investimento volto ad arricchire la collezione della fiera e sostenere il settore artistico. Le opere saranno aggiunte alla collezione permanente e rappresentano una parte significativa delle attività di acquisizione del museo. La scelta comprende lavori di artisti emergenti e affermati.

La Fondazione Fiera Milano ha stanziato una cifra superiore ai 100 mila euro per l’acquisto di dieci nuove opere d’arte durante l’edizione di Miart. L’operazione mira a potenziare il patrimonio artistico custodito nella Palazzina degli Orafi, consolidando il legame tra il sistema delle fiere e il supporto alla ricerca estetica contemporanea. L’integrazione della collezione avviene attraverso una selezione variegata che spazia tra diversi linguaggi espressivi. Tra le nuove acquisizioni figurano la tela di Sergio Fermariello e l’acquerello privo di titolo realizzato da Marco Scarpi. La dimensione plastica è rappresentata dalla scultura Le Gemelle di Giosetta Fioroni e dalla composizione in legno di cedro e ulivo denominata 6 Allée des Rosiers di Concorde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miart investe 100.000 euro: 10 nuove opere per la collezione Fiera Milano Notizie correlate Fondazione Fiera Milano apre al pubblico la propria collezione per Miart(Adnkronos) – In occasione di miart 2026, Fondazione Fiera Milano apre eccezionalmente al pubblico una selezione della propria ricca collezione di... Fondazione Fiera, 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte a MiartIn occasione di miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà all’Allianz Mico di Milano dal 17 al 19 aprile,... Tutti gli aggiornamenti La 30esima edizione di miart, Milano rilancia: tre fiere in una e l’arte che cresce anche nel businessAlla South Wing dell’Allianz MiCo 160 gallerie da 24 Paesi distribuite su tre livelli. Conci: Settore in crescita. Ricciardi: Un progetto più complesso e ambizioso. Fondazione Fiera Milano acquist ... affaritaliani.it A Milano ha inaugurato miart 2026: i primi scatti della fiera che compie 30 anni e debutta in uno spazio tutto nuovoInaugura la sua trentesima edizione mettendo tutto in discussione la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano miart, che, dal 17 al 19 aprile (con preview il 16), si sposta nella nuova sede dell ... artribune.com