Macerata ritrovato senza vita l' uomo disperso a Matelica | le operazioni del Soccorso Alpino

Nella notte, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha trovato senza vita un uomo disperso da ieri a Matelica, in provincia di Macerata. Il corpo è stato individuato in un’area rurale e boschiva molto difficile da raggiungere. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore e si sono concluse con il ritrovamento. La zona è stata circoscritta dagli agenti delle forze dell’ordine.

È stato ritrovato senza vita l’uomo disperso da ieri a Matelica, in provincia di Macerata. Il cadavere è stato rinvenuto nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Marche, in un’area rurale e boschiva particolarmente complessa. Il corpo è stato individuato in una zona molto impervia grazie al fiuto di un cane da ricerca in superficie, delle Unità Cinofila Ricerca di Superficie appartenente al Cnsas. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macerata, ritrovato senza vita l'uomo disperso a Matelica: le operazioni del Soccorso Alpino Valanga a Udine, le operazioni di ricerca del Soccorso alpinoLe operazioni di ricerca e salvataggio del Soccorso alpino dopo la valanga a Udine: i soccorritori lavorano nella neve alla ricerca di superstiti. Valanga fuoripista sopra Courmayeur, le operazioni del Soccorso AlpinoUna valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny. Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #SoccorsoAlpino #Avellino #NoiconVoi - facebook.com facebook Due climbers lombardi sono stati recuperati sul monte Brento al rientro da una via. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino - CNSAS li ha recuperati intorno all'una della scorsa notte x.com