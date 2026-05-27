Disperso in Valbiandino | elicotteri e tecnologia per ritrovarlo

Notizia in breve

Nel pomeriggio e sera di mercoledì 27 maggio, si sta svolgendo una vasta operazione di ricerca in Valbiandino, nella Valsassina, per un disperso. Sono in uso elicotteri e tecnologie specializzate per rintracciare la persona scomparsa. La zona è al centro di un intervento coordinato tra le forze di soccorso, che cercano di localizzare l’individuo nel minor tempo possibile. La situazione resta in evoluzione mentre proseguono le ricerche.