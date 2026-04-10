Il presidente francese ha visitato il Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. La visita è avvenuta in un contesto ufficiale e si è svolta in un clima di cordialità. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi di interesse comune tra Francia e Santa Sede. La visita si è conclusa con un colloquio privato tra i due capi di stato.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. I due si sono incontrati nello studio privato del Papa per un colloquio, prima di essere raggiunti dalla delegazione francese, di cui faceva parte anche la first lady Brigitte. Il presidente Macron ha consegnato al pontefice diversi doni, tra cui la maglia della nazionale francese di pallacanestro autografata da tutti i giocatori e un libro sulla ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio del 2019. Dopo l’incontro con il Papa, Macron ha incontrato Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, per discutere di questioni globali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIV

Leggi anche: Macron in Vaticano: con Papa Leone XIV focus su pace e dialogo

Macron in Vaticano per la sua prima udienza da Papa Leone XIV. La visita in Trastevere con Brigitte e il ‘gesto eroico’ del presidenteRoma, 10 aprile 2026 – È arrivato in Vaticano con la ‘premier dame’ Brigitte – in tailleur nero e senza velo – accompagnato da un lungo corteo...

Así fue el encuentro del #papa con el presidente de Francia, Emmanuel #macron PaseosyFE

Temi più discussi: Emmanuel Macron incontrerà Leone XIV in Vaticano per la prima volta; Macron dal Papa, guerra e diplomazia al centro dell’incontro in Vaticano; Sant’Egidio e Papa, la diplomazia di Macron; Diplomazia pontificia, l’urbi et orbi di Pasqua, Macron da Leone XIV.

Emmanuel Macron e Brigitte in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV: i temi in agendaIl presidente francese Emmanuel Macron ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico: al centro del dialogo temi come pace, cooperazione internazionale e crisi umanitarie. notizie.it

Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIVIl presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. I due si sono incontrati nello studio privato del ... lapresse.it

Atmosfera cordiale durante l'incontro tra papa Leone XIV e il presidente francese Emmanuel Macron. Insieme alla moglie Brigitte, Macron è salito nella biblioteca del Papa alla terza loggia del Palazzo apostolico. All'ingresso della biblioteca lo attendeva Leon - facebook.com facebook

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha donato stamani a Papa Leone XIV anche la maglietta della nazionale francese di basket. Foto credit VATICAN MEDIA #PapaLeoneXIV #basket x.com