Arrampicata sportiva il presidente FASI Battistella ricevuto da Papa Leone XIV

Il presidente della Federazione di arrampicata sportiva ha incontrato il Papa durante un'udienza in Vaticano, insieme ai rappresentanti dello sport italiano e agli atleti coinvolti nei prossimi Giochi Milano Cortina 2026. Durante l'incontro, sono stati discussi temi legati all’importanza educativa dello sport e al ruolo che ricopre nella formazione dei giovani. L'occasione ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo sportivo e religioso, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti trattati.

Udienza in Vaticano con i vertici dello sport italiano e gli atleti dei Giochi Milano Cortina 2026: ribadito il valore educativo dello sport. Una giornata dal forte valore simbolico per lo sport italiano e per il movimento dell’arrampicata sportiva. Il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella, ha partecipato all’udienza con Papa Leone XIV, svoltasi nella prestigiosa Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIVIl presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. Matteo Piantedosi ricevuto da Papa Leone XIV: “Il ruolo dei Prefetti fondamentale per lo Stato e i territori”Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato a un incontro di grande rilevanza istituzionale con Papa Leone XIV, insieme ai Prefetti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: FASI IN UDIENZA DAL SANTO PADRE: IL PRESIDENTE BATTISTELLA INCONTRA PAPA LEONE XIV; Lo spezzino Davide Battistella ricevuto da Papa Leone XIV; Il presidente Fasi Davide Battistella all’udienza con Leone XIV insieme agli atleti di Milano Cortina; Trump insulta Papa Leone: È un debole, pessimo sulla politica estera. Non sarebbe Papa senza di me. Il presidente Fasi Davide Battistella all’udienza con Leone XIV insieme agli atleti di Milano CortinaIl presidente Fasi Davide Battistella all’udienza con Leone XIV insieme agli atleti di Milano Cortina ... msn.com Il Papa incontra gli atleti di Milano CortinaIncontro speciale quello che si è tenuto questa mattina in Vaticano. Papa Leone XIV ha infatti ricevuto nelle sale Clementine gli atleti olimpici e ... lapresse.it Vatican News. . Camerun, dall’Aeroporto di Douala accoglienza di Papa Leone XIV, arrivato alle ore 9.24 locali, da parte di alcune Autorità - facebook.com facebook Papa Leone XIV presiede la sua prima Messa del Venerdi' Santo x.com