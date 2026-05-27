Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli ospiterà il miglior festival di ukulele al mondo, giunto alla quarta edizione. L’evento ha già attirato pubblico da più di venti paesi e generato ricadute economiche dirette superiori ai 100 mila euro per ogni edizione. La manifestazione si svolge nella città pugliese, che si conferma capitale internazionale delle quattro corde durante il periodo della rassegna.

Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli torna ad accogliere un festival che in quattro edizioni ha già ottenuto un riconoscimento internazionale, richiamato pubblico da oltre venti Paesi e generato ricadute economiche dirette superiori ai 100 mila euro per edizione. Nato nel 2022 da un’idea di Mauro Minenna e Salvo McGraffio, il Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest ha ricevuto nel 2025 agli Ukies — il riconoscimento più autorevole della comunità globale dell’ukulele — il premio della giuria come Best Festival mondiale. Un risultato che conferma la traiettoria sempre più solida di un appuntamento — sostenuto da Regione Puglia, Grandi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - È italiano il miglior festival di ukulele al mondo: Monopoli diventa capitale internazionale delle quattro corde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monopoli regina del mondo: torna il miglior festival di ukuleleDal 28 maggio al 1 giugno 2026, Monopoli sarà teatro del Monopolele Mediterranean Ukulele Fest, un evento dedicato agli appassionati di ukulele.

Monopolele 2026: a Monopoli torna il festival di ukulele premiato come migliore al mondoDal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli ospiterà la quarta edizione di Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, riconosciuto come il miglior...

Temi più discussi: Entrate pubbliche, dall’Agenzia dei monopoli e delle dogane 82 miliardi per l’erario; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Monopolele - Mediterranean Ukulele Festival torna dal 28 maggio al primo giugno a Monopoli; MONOPOLELE: Al via il festival internazionale dell’ukulele con Erica Mou, Alex Allyfy, Daniel Ho, Elena Mil, Paolo Damiani, un’orchestra cubana e tanti altri artisti.

Monopolele 2026, il festival dell’ukulele che porta il mondo a MonopoliMONOPOLI - Dal 28 maggio al 1° giugno Monopoli tornerà a trasformarsi in una capitale internazionale della musica grazie alla quinta edizione del Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, il festival c ... giornaledipuglia.com

Italiano il miglior bar del mondo 2025, è Bar Leone a Hong Kong- Parla italiano il miglior bar del mondo 2025 che è il Bar Leone a Hong Kong, e per la prima volta è un esercizio attivo in Asia. E nella top ten dei The World's 50 Best Bar brilla anche un altra ... ansa.it