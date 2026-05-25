Monopolele 2026 | a Monopoli torna il festival di ukulele premiato come migliore al mondo

Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli ospiterà la quarta edizione di Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, riconosciuto come il miglior festival al mondo dedicato all’ukulele. La città pugliese si prepara ad accogliere musicisti provenienti da vari paesi, con concerti, workshop e incontri. L’evento si svolgerà in diverse location del centro storico, attirando appassionati e artisti internazionali.

Dal 28 maggio al 1° giugno 2026 la città di Monopoli si prepara ad accogliere una nuova edizione di Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, il festival internazionale che negli ultimi anni ha trasformato la città pugliese in uno dei punti di riferimento mondiali per la musica dedicata all’ukulele. Un appuntamento capace di unire spettacolo, turismo culturale, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio, fino a conquistare nel 2025 agli Ukies il premio della giuria come “Best Festival” mondiale. Nato nel 2022 da un’idea di Mauro Minenna e Salvo McGraffio, il festival continua a crescere grazie al sostegno di Regione Puglia, del programma Grandi Eventi 2026 e del Comune di Monopoli, consolidando una reputazione internazionale costruita attraverso numeri sempre più significativi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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