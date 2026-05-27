Monopattini elettrici ed e-bike il futuro arriva a Unipa | test per 40 veicoli di ultima generazione

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All'università di Palermo sono stati portati in prova 40 monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita di ultima generazione. Questi veicoli sono stati testati in un'area dedicata all’interno del campus, con l’obiettivo di valutare il funzionamento e l’efficacia delle nuove soluzioni di mobilità sostenibile. La sperimentazione coinvolge veicoli di ultima tecnologia, pronti a rappresentare un passo avanti nel trasporto urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'università di Palermo si prepara a diventare teatro di una delle sfide più ambiziose della mobilità urbana del futuro. Venerdì 29 maggio, alle 11, nella sede della direzione del Dipartimento di Ingegneria, con la consegna dei primi veicoli di nuova generazione a utenti selezionati, prenderà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NAVEE NT5 Max: il monopattino elettrico che si crede uno scooter | RECENSIONE

Video NAVEE NT5 Max: il monopattino elettrico che si crede uno scooter | RECENSIONE

Notizie e thread social correlati

A Gessate inaugurata la nuova bicistazione: ricarica sicura per e-bike e veicoli elettrici, più intermodalità con la metroMercoledì 13 maggio alle 11:00 nel parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate si è svolta l’inaugurazione della nuova...

Monopattini elettrici: arriva l’obbligo di targa e casco dal 2026Dal 2026 sarà obbligatorio per i possessori di monopattini elettrici montare casco e applicare una targa.

Temi più discussi: L'obbligo targa per i monopattini elettrici è vicino; Violento incendio scoppia in un negozio di monopattini elettrici; Monopattini elettrici, al via obbligo di targa, casco e assicurazione: le novità; Monopattini elettrici: da domenica 17 maggio, targa obbligatoria.

monopattini elettrici ed eSul monopattino elettrico modificato senza casco, genitori multatiProseguono i controlli della polizia locale di Lucca sui monopattini elettrici dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione. Questa ... gonews.it

monopattini elettrici ed eMonopattini elettrici: dal 16 luglio obbligo di assicurazione RC: quello che c’è da sapereTutto sulla assicurazione obbligatoria per i monopattini in Italia, tempi e costi, le multe, i casi di uso condiviso ... missionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web