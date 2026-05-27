Monopattini elettrici ed e-bike il futuro arriva a Unipa | test per 40 veicoli di ultima generazione
All'università di Palermo sono stati portati in prova 40 monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita di ultima generazione. Questi veicoli sono stati testati in un'area dedicata all’interno del campus, con l’obiettivo di valutare il funzionamento e l’efficacia delle nuove soluzioni di mobilità sostenibile. La sperimentazione coinvolge veicoli di ultima tecnologia, pronti a rappresentare un passo avanti nel trasporto urbano.
L'università di Palermo si prepara a diventare teatro di una delle sfide più ambiziose della mobilità urbana del futuro. Venerdì 29 maggio, alle 11, nella sede della direzione del Dipartimento di Ingegneria, con la consegna dei primi veicoli di nuova generazione a utenti selezionati, prenderà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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