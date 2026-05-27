Monopattini elettrici ed e-bike il futuro arriva a Unipa | test per 40 veicoli di ultima generazione

Notizia in breve

All'università di Palermo sono stati portati in prova 40 monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita di ultima generazione. Questi veicoli sono stati testati in un'area dedicata all’interno del campus, con l’obiettivo di valutare il funzionamento e l’efficacia delle nuove soluzioni di mobilità sostenibile. La sperimentazione coinvolge veicoli di ultima tecnologia, pronti a rappresentare un passo avanti nel trasporto urbano.