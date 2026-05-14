A Gessate inaugurata la nuova bicistazione | ricarica sicura per e-bike e veicoli elettrici più intermodalità con la metro

Mercoledì 13 maggio alle 11:00 nel parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate si è svolta l’inaugurazione della nuova bicistazione. Questa area è stata realizzata per offrire una soluzione di ricarica sicura per e-bike e veicoli elettrici di varia tipologia. La struttura mira anche a favorire l’intermodalità con il sistema della metropolitana, facilitando i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto. L’installazione rappresenta un primo intervento di questo tipo in città.

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