A Gessate inaugurata la nuova bicistazione | ricarica sicura per e-bike e veicoli elettrici più intermodalità con la metro
Mercoledì 13 maggio alle 11:00 nel parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate si è svolta l’inaugurazione della nuova bicistazione. Questa area è stata realizzata per offrire una soluzione di ricarica sicura per e-bike e veicoli elettrici di varia tipologia. La struttura mira anche a favorire l’intermodalità con il sistema della metropolitana, facilitando i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto. L’installazione rappresenta un primo intervento di questo tipo in città.
Mercoledì 13 maggio, alle 11:00, nel parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova bicistazione: la prima area attrezzata in città pensata per consentire la ricarica in sicurezza di tutte le principali tipologie di veicoli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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INAUGURAZIONE NUOVA BICISTAZIONE DI GESSATE Mercoledì 13 maggio - Ore 11:00 Parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate Nasce a Gessate la prima area attrezzata dedicata alla ricarica sicura di veicoli elettrici leggeri - Facebook facebook
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