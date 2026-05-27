Monopattini ed e-bike in arrivo anche in undici Comuni dell' area metropolitana
In undici Comuni dell'area metropolitana, tra cui Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro e Limena, arriveranno monopattini ed e-bike grazie a un nuovo servizio di sharing. Il servizio, gestito esclusivamente dall’operatore Dott, si aggiunge all’offerta di mobilità condivisa già presente nel capoluogo.
Padova rafforza la propria offerta di mobilità condivisa con l’avvio del nuovo servizio di sharing affidato in esclusiva a Dott, operatore che gestirà la micromobilità non solo nel capoluogo, ma anche in undici Comuni dell'area metropolitana: Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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