Monopattini ed e-bike in arrivo anche in undici Comuni dell' area metropolitana

Da padovaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In undici Comuni dell'area metropolitana, tra cui Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro e Limena, arriveranno monopattini ed e-bike grazie a un nuovo servizio di sharing. Il servizio, gestito esclusivamente dall’operatore Dott, si aggiunge all’offerta di mobilità condivisa già presente nel capoluogo.

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Padova rafforza la propria offerta di mobilità condivisa con l’avvio del nuovo servizio di sharing affidato in esclusiva a Dott, operatore che gestirà la micromobilità non solo nel capoluogo, ma anche in undici Comuni dell'area metropolitana: Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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