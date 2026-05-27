Monopattini ed e-bike in arrivo anche in undici Comuni dell' area metropolitana

Padova rafforza la propria offerta di mobilità condivisa con l’avvio del nuovo servizio di sharing affidato in esclusiva a Dott, operatore che gestirà la micromobilità non solo nel capoluogo, ma anche in undici Comuni dell'area metropolitana: Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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