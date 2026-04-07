Controlli su monopattini ed e-bike a Modena accertate 71 violazioni

A Modena, nel mese di marzo, la Polizia locale ha effettuato controlli su monopattini e biciclette elettriche, riscontrando complessivamente 71 violazioni. La campagna di verifiche si è svolta in parallelo a iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, con una presenza capillare sul territorio. Le verifiche hanno coinvolto diversi punti della città, concentrandosi sul rispetto delle norme di circolazione e sicurezza da parte degli utenti di mezzi elettrici.

Si è conclusa la campagna di controlli della Polizia locale di Modena dedicata alla mobilità sostenibile, un'attività che nel mese di marzo ha affiancato l'azione di informazione e sensibilizzazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è stato duplice: rafforzare la sicurezza stradale e promuovere un uso corretto e consapevole di monopattini elettrici, biciclette ed e-bike.In particolare, nel periodo compreso tra il 16 e il 31 marzo, i controlli sono stati intensificati, con numerosi posti di verifica distribuiti in diversi punti della città. L'attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sui comportamenti di guida e sul rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa per i mezzi elettrici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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