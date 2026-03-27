A Como, dall'inizio del 2026, la polizia locale ha intensificato i controlli su monopattini e biciclette a pedalata assistita. Durante le operazioni sono state emesse multe e sono stati sequestrati alcuni mezzi che non rispettavano le norme vigenti. Le verifiche riguardano anche le eventuali modifiche non autorizzate ai veicoli elettrici.

Dall’inizio del 2026 già 61 controlli della polizia locale con 36 sanzioni. Nel mirino soprattutto mezzi modificati e violazioni su casco e sicurezza Controlli serrati su monopattini ed e-bike a Como. Dall’inizio del 2026 la polizia locale ha intensificato le verifiche per garantire il rispetto delle norme e contrastare le modifiche illegali ai mezzi elettrici. Il bilancio, a oggi, parla di 61 controlli effettuati e 36 sanzioni elevate. Solo nella giornata di lunedì 23 marzo, su 7 mezzi fermati, 3 sono stati sequestrati per irregolarità tecniche. Non mancano però le infrazioni più “quotidiane”. Tra le più frequenti, 16 per mancato utilizzo di giubbotto o bretelle retrorifrangenti nelle ore notturne, 13 per assenza di casco e 7 per violazioni generiche del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, controlli su monopattini ed e-bike: multe e sequestri, nuove regole dal 16 maggio

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