Monna Oliva 2026 | a Itri si premiano le eccellenze italiane

Notizia in breve

Il 29 e 30 maggio, Itri ospiterà Monna Oliva 2026, premio nazionale dedicato alle eccellenze delle olive da tavola. La manifestazione premia produttori e aziende italiane che si sono distinte nel settore. La cerimonia si svolgerà in diverse location della città, con degustazioni e incontri tra i partecipanti. Non sono stati comunicati dettagli sui vincitori o sul programma completo dell’evento.