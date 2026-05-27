Monna Oliva 2026 | a Itri si premiano le eccellenze italiane
Il 29 e 30 maggio, Itri ospiterà Monna Oliva 2026, premio nazionale dedicato alle eccellenze delle olive da tavola. La manifestazione premia produttori e aziende italiane che si sono distinte nel settore. La cerimonia si svolgerà in diverse location della città, con degustazioni e incontri tra i partecipanti. Non sono stati comunicati dettagli sui vincitori o sul programma completo dell’evento.
Il 29 e 30 maggio Itri ospiterà Monna Oliva 2026, il premio nazionale dedicato alle eccellenze delle olive da tavola. La manifestazione si svolge nel Castello Medioevale, luogo simbolo della città, e porta nel territorio produttori, esperti e operatori del settore olivicolo. Per Itri si tratta di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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