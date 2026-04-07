Arenzano sul podio nazionale del Borgo dei Borghi | Il comune si conferma tra le eccellenze italiane

Arenzano si è piazzata al secondo posto nella competizione nazionale Rai “Il Borgo dei Borghi”, classificandosi tra le eccellenze italiane. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La vittoria ha coinvolto il voto popolare e una giuria di esperti, riconoscendo il valore del borgo tra le città italiane. La comunità locale ha festeggiato questo traguardo.

Per la cittadina ligure, arrivata al secondo posto del contest Rai, si apre una nuova fase di valorizzazione e sviluppo del territorio L'amministrazione comunale di Arenzano brinda al successo della cittadina arrivata al secondo posto nella competizione nazionale Rai “Il Borgo dei Borghi”. Nella puntata finale, in onda a Pasqua, Arenzano ha conquistato posizioni su posizioni nella classifica, fermandosi solo davanti alla vincitrice, Cingoli, borgo delle Marche, confermandosi così tra i borghi più amati e rappresentativi del panorama italiano. Oltre al riconoscimento ottenuto, il progetto ha generato risultati concreti sul piano del marketing territoriale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Cingoli, il Balcone delle Marche, vince il Borgo dei Borghi 2026: sul podio anche Arenzano e ZungoliCingoli vince la tredicesima edizione del Borgo dei Borghi: conosciuto anche come il Balcone delle Marche, ha conquistato pubblico e giuria con il... VIDEO | Arenzano candidata ligure del contest Rai "Il Borgo dei Borghi": la sfida è partita, come votareMostre, eventi, video emozionali, lavori con le scuole e con le associazioni e chi più ne ha più ne metta: Arenzano è il comune ligure candidato al... Temi più discussi: Arenzano sul podio de Il Borgo dei Borghi; Borgo dei Borghi 2026, Arenzano conquista il secondo posto e porta la Liguria sul podio; Borgo dei Borghi 2026: Arenzano sul podio, al secondo posto; Zungoli sul podio dei borghi d’Italia: terzo posto nazionale per il borgo irpino. Arenzano sul podio nazionale de Il Borgo dei Borghi 2026: secondo posto e grande successo per il territorioNella puntata finale, in onda a Pasqua, Arenzano ha conquistato posizioni su posizioni nella classifica, fermandosi solo davanti alla vincitrice Cingoli (Marche) ... genova24.it Arenzano sul podio de Il Borgo dei BorghiArenzano sale sul podio, classificandosi al secondo posto, nel concorso Il Borgo dei Borghi della trasmissione Kilimangiaro, su Raitre. La località rivierasca si è classificata alle spalle di Cingol ... rainews.it Borgo dei Borghi 2026, vince Cingoli il "balcone delle Marche", seguito da Arenzano in Liguria e il borgo di Zungoli in Campania x.com Complimenti ad Arenzano che conquista il podio e il secondo posto nel Borgo dei Borghi Il concorso all’interno del programma televisivo del Kilimangiaro in onda su Rai 3 che ogni anno valorizza e promuove i piccoli borghi del nostro paese: nell’edizione - facebook.com facebook