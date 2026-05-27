Monferrato DanzArte 2026 stelle internazionali e giovani talenti per Colline in Movimento

La direttrice artistica di Monferrato DanzArte ha annunciato il programma del gala “Colline in Movimento” 2026, che si terrà nel territorio. Sono previste esibizioni di artisti internazionali e giovani talenti. La manifestazione si svolgerà nel corso di diverse giornate e includerà anche iniziative collaterali legate alla danza. Non sono stati forniti dettagli sulle date precise o sui nomi degli artisti coinvolti.

La direttrice artistica del Monferrato DanzArte Patrizia Campassi ha svelato il programma e tutte le iniziative inerenti il gala “Colline in Movimento” 2026. L’ennesima stagione delle conferme, soprattutto dopo anni di successi sin dai tempi di Arenzano. “Siamo pronti per una nuova esperienza esaltante con le stelle della danza e del balletto – spiega la direttrice artistica – con nomi e titoli davvero bellissimi. È tutto pronto, dunque, e non ci resta che andare in scena”. Parole di entusiasmo per il gala promosso dal Comune di Fubine Monferrato, dall’Associazione culturale Artesuoni, in partnership con il Comune di Casale Monferrato, con... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monferrato DanzArte 2026 · Patrizia Campassi presenta la 3ª edizione di Colline in Movimento

Notizie e thread social correlati

Monferrato DanzArte, torna Libera Connessione: giovani artisti protagonistiÈ stata annunciata la seconda edizione di Libera Connessione, un evento organizzato dal Monferrato DanzArte e diretto dalla sua direttrice artistica.

Movimento 5 stelle Brindisi: Stefano Santoro nominato nuovo referente giovaniIl Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Brindisi ha comunicato la nomina di Stefano Santoro, di 29 anni, come nuovo referente del Network...

Temi più discussi: Monferrato DanzArte 2026: ecco la terza edizione; Stelle del balletto, giovani talenti e musica protagonisti a Casale e Fubine con Monferrato DanzArte; Al Gala Colline in Movimento, Premio a Jacopo Bellussi; Torna in scena il Premio Monferrato DanzArte.

Stelle del balletto, giovani talenti e musica protagonisti a Casale e Fubine con Monferrato DanzArtePROVINCIA DI ALESSANDRIA - Il Monferrato torna ad essere un palcoscenico d’eccellenza per la danza, la musica e l’arte. Sabato 30 maggio il Teatro ... radiogold.it

Monferrato DanzArte 2026: ecco la terza edizioneÈ in corso presso il salone della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria la presentazione di Monferrato DanzArte 2026 alla terza edizione. Promossa dal Comune di Fubine Monferrato con il sostegn ... ilmonferrato.it