Monferrato DanzArte torna Libera Connessione | giovani artisti protagonisti

È stata annunciata la seconda edizione di Libera Connessione, un evento organizzato dal Monferrato DanzArte e diretto dalla sua direttrice artistica. L'iniziativa coinvolge giovani artisti e si svolgerà prossimamente. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e presentazione per le nuove generazioni nel campo della danza e delle arti performative. La direzione dell’evento ha comunicato che tutto è stato predisposto per il suo svolgimento.

di Massimiliano Craus E’ tutto pronto per la seconda edizione di Libera Connessione, ideato e diretto da Patrizia Campassi, direttrice artistica del Monferrato DanzArte. Con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione CRAL, anche quest’anno la Giornata Mondiale della Danza si connetterà con la nuova generazione danzante in cerca di stimoli attraverso il territorio di provenienza e le molteplici sfaccettature delle arti e della cultura. Ma andiamo con ordine. Studenti, ballerini e coreografi o aspiranti tali, registi, video maker e musicisti saranno i protagonisti di Libera Connessione 2026, nella ricerca e l’esplorazione di una forte connessione fra arte, autori, contesto sociale, storico, territorio e tematiche sempre nuove di anno in anno.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate I giovani artisti emergenti protagonisti dell'appuntamento musicale "Straforo Next Jam"Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 29 marzo, alle ore 15, con “Straforo Next Jam”, un pomeriggio di concerti con la partecipazione... Ryad Due artisti protagonisti al simposioCarrara città creativa Unesco: gli scultori Irena Posner e Nicola Fucci protagonisti al Tuwaiq Sculpture Symposium di Riyadh 2026.