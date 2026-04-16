Movimento 5 stelle Brindisi | Stefano Santoro nominato nuovo referente giovani
Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Brindisi ha comunicato la nomina di Stefano Santoro, di 29 anni, come nuovo referente del Network Giovani, la sezione giovanile del partito. La decisione è stata resa pubblica nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui criteri o sui passaggi procedurali. Santoro assume così il ruolo di rappresentante del gruppo giovanile all’interno del movimento locale.
BRINDISI – Il Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Brindisi annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Santoro, 29 anni, a nuovo referente cittadino del Network Giovani, giovanile del partito.La decisione, proposta dal rappresentante del gruppo Ivan Rampino, è stata ratificata a.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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