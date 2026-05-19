Un gruppo di dodici persone comuni si prepara a partire per la giungla malese, partecipando alla seconda edizione di Money Road. Questi concorrenti, provenienti da diversi background e professioni, si apprestano ad affrontare una serie di prove e sfide nel corso del programma. La produzione ha comunicato che il team si occuperà di attività legate alla sopravvivenza e al rispetto dell’ambiente locale, senza rivelare ulteriori dettagli sulle specifiche mansioni o sulle eventuali ricompense.

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Tutto sui concorrenti della seconda edizione della seconda edizione dello strategy game di Sky Uno in onda dal 21 maggio e in replica in chiaro dal 26 maggio su Tv8. Un nuovo gruppo di 12... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I concorrenti di Money Road 2: chi sono e cosa fanno

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