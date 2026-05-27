La Provincia di Caserta ha inaugurato una nuova area sportiva esterna presso l’istituto tecnico ‘Galilei’ a Mondragone. L’intervento comprende la realizzazione di un campo e di spazi dedicati alle attività sportive. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali. La struttura sarà destinata agli studenti e alle attività extrascolastiche. I lavori sono stati completati recentemente e l’area è ora accessibile per l’uso pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato, insieme alla dirigente scolastica Antonietta Pellegrino e al sindaco di Mondragone Francesco Lavagna, i nuovi spazi sportivi esterni dell’ISIS Galileo Galilei, interessati da un importante intervento di riqualificazione ambientale e funzionale. Gli interventi principali hanno riguardato la realizzazione della pista di atletica e della nuova area fitness, completa di manto in erba sintetica, con l’obiettivo di offrire agli studenti spazi moderni, sicuri e adeguati alle attività sportive e ricreative. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il dirigente del Settore Ambiente Giovanni Solino, il direttore dei lavori Nicola Fontana, la R. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mondragone, la Provincia inaugura la nuova area sportiva esterna dell’Isis ‘Galilei’

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