È stata completata la segnaletica e riqualificata l’area esterna presso la nuova Casa della Comunità di Pontecorvo. La Direzione Strategica della ASL di Frosinone continua a lavorare sul miglioramento delle strutture sul territorio, con interventi che riguardano sia il decoro che la sicurezza delle aree esterne. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio di potenziamento delle strutture sanitarie locali.

Prosegue l'impegno della Direzione Strategica della ASL di Frosinone per il potenziamento, il decoro e la messa in sicurezza delle proprie strutture territoriali. Un passo in avanti significativo è stato appena compiuto a Pontecorvo, dove l'Unità Operativa Complessa (UOC) Patrimonio ha ufficialmente portato a termine i lavori di risistemazione della segnaletica e degli spazi esterni di quella che sarà la futura Casa della Comunità. L'intervento, curato dall'UOC Patrimonio, ha interessato in modo organico e strutturale l'intera area esterna di pertinenza della struttura sanitaria. L'obiettivo prioritario è stato quello di razionalizzare il traffico interno e i flussi di utenza, garantendo standard elevati di sicurezza, accessibilità e funzionalità logistica sia per i pazienti che per gli operatori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Verso la nuova Casa della Comunità di Pontecorvo, completata la segnaletica e riqualificata l'area esterna

Articoli correlati

Leggi anche: Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna

Incrocio 'San Matteo', completata l'implementazione della nuova segnaleticaCompletati i lavori in un punto nevralgico della viabilità tristemente noto per l'alto numero di incidenti.

Tutti gli aggiornamenti su Casa della Comunità

Temi più discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: Tuscolano, Casale de Merode e Decima Torrino; San Giovanni, Decima e Tor Marancia: taglio del nastro per tre nuove Case della Comunità; Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunità; Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Sèn Jan di Fassa.

La nuova Casa della Comunità di Genova Quarto inaugurata oggiÈ stata presentata oggi la Casa della Comunità di Quarto, struttura hub di riferimento del Distretto Sociosanitario 13 ... liguria.bizjournal.it

Apre la Casa della Comunità a Quarto: assistenza h24 e servizi per i cittadiniUn nuovo tassello della nuova sanità territoriale ligure prende forma a Genova. È stata presentata la Casa della Comunità di Quarto, struttura hub di riferimento del Distretto Sociosanitario 13 e, qui ... mentelocale.it

Seconda Casa della Comunità inaugurata in due giorni: dopo Quarto è il turno della Valpolcevera, dove è stata presentata la struttura interna all'ospedale Celesia, a Rivarolo. Si tratta di una Casa della Comunità "spoke", ma a differenza delle altre strutture di - facebook.com facebook