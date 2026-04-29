Inaugurata la nuova area sportiva esterna del Buonarroti

È stata aperta una nuova area sportiva all'aperto presso l'istituto. La struttura si trova nel centro cittadino e comprende spazi dedicati alle attività sportive all'aperto. È la prima volta che l'istituto apre un'area di questo tipo, offrendo un spazio verde e funzionale per studenti e cittadini. La nuova struttura è stata inaugurata ufficialmente in una cerimonia pubblica.

“È la prima volta che visito questo magnifico istituto: una struttura straordinaria, un vero polmone verde nel cuore della città. Sono orgoglioso del lavoro svolto dalla Provincia con passione, competenza e grande attenzione al mondo della scuola. È questo il tipo di interventi che il nostro Ente.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Talla, inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euroArezzo, 8 febbraio 2026 – Talla, inaugurata oggi la nuova area sportiva da oltre 350 mila euro alla presenza del presidente Giani. Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valle Aurelia, nella casa del popolo inaugurata un'aula studio da 36 posti; Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Domus de Maria, inaugurata la nuova area marina protetta a capo Spartivento; Bari, inaugurata nuova area parcheggio a San Cataldo: 160 posti auto in più per i residenti - VIDEO. Caserta, inaugurata l’area sportiva esterna dell’I.T.S. Buonarroti: nuovi campi, pista e impianti riqualificatiScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, inaugurata l’area sportiva esterna dell’I.T.S. Buonarroti: nuovi campi, pista e impianti riqualificati . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Le Cornelle, inaugurata la nuova area La foresta degli okapiÈ stata inaugurata sabato 18 aprile al Parco Faunistico Le Cornelle la nuova area La foresta degli okapi, un nuovo exhibit dedicato ad accogliere due esemplari maschi di Okapia johnstoni, una delle ... timemagazine.it Messina, inaugurata la nuova sede UOS Screening dell'Ambulatorio di via Vespro con strumentazione di ultima generazione | INTERVISTE - facebook.com facebook Inaugurata ieri la 52ma Fiera Internazionale di Tripoli, che celebra i 100 anni dalla prima edizione. è 1º partner commerciale della Libia ed è presente con uno stand istituzionale, visitato dal PM Dbeiba e i Ministri presenti. x.com