Le iscrizioni per il Mondial des Vins Extrêmes sono aperte, con focus sui vini provenienti da terreni con pendenze estreme. I vini verranno valutati da una giuria che userà criteri tecnici specifici per assegnare la Gran Medaglia d'Oro. La competizione si svolge in collaborazione con il Merano WineFestival, aperta a produttori di vini provenienti da zone con pendenze elevate. Le domande principali riguardano come i vini possano arrivare alla manifestazione e i parametri di valutazione.

? Domande chiave Come possono i vini di pendenze estreme raggiungere il Merano WineFestival?. Quali criteri tecnici useranno i giudici per assegnare la Gran Medaglia d'Oro?. Perché il concorso premia specificamente giovani viticoltori e produttrici donne?. Dove verranno esposte le etichette vincitrici della massima valutazione internazionale?.? In Breve Scadenza iscrizioni 7 agosto 2026; invio campioni dal 1° giugno al 12 agosto 2026.. Degustazioni a Châtillon il 25 e 26 agosto; premiazione il 21 novembre in Spagna.. Premi speciali per biologico, biodinamico, giovani viticoltori e produttrici donne.. Gran Medaglia d'Oro esposta al Merano WineFestival dal 6 al 10 novembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondial des Vins Extrêmes: il CERVIM apre le iscrizioni ai vini eroici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con il vento in poppa verso l’estate 2026. Il Gargano Sailing Club apre le iscrizioni ai corsi di vela nel Golfo di ManfredoniaIl Gargano Sailing Club ha iniziato le iscrizioni per i corsi di vela che si terranno nel Golfo di Manfredonia.

Campania Stories 2026, la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campaniDal 23 al 27 aprile si svolge a Caserta la rassegna internazionale dedicata ai vini campani, con la partecipazione di produttori e appassionati.

Si parla di: Cantina Sociale Orsogna rilancia la viticoltura eroica: Le aree montane custodiscono biodiversità unica.

Mondial des Vins Extrêmes, presentata l'edizione 2024La viticoltura eroica torna protagonista. Il 29 e 30 settembre si svolgerà infatti all'Hotel Etoile du Nord di Sarre l'edizione 2024, la 32a, del Mondial des Vins Extrême. Da tutto il mondo ... rainews.it

Mondial des vins extrêmes il 29 e 30 settembre a SarreLa trentaduesima edizione del Mondial des vins extrêmes, l'unico concorso enologico al mondo specificatamente dedicato ai vini frutto di viticoltura estrema, si svolgerà a Sarre (Aosta) domenica 29 e ... ansa.it