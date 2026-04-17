Campania Stories 2026 la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campani

Dal 23 al 27 aprile si svolge a Caserta la rassegna internazionale dedicata ai vini campani, con la partecipazione di produttori e appassionati. L’evento si svolge presso la Reggia di Caserta, che apre le sue porte per ospitare degustazioni, incontri e presentazioni di nuovi prodotti locali. Durante la manifestazione sono previste anche attività di approfondimento e momenti di confronto tra gli espositori e il pubblico.

L’evento è organizzato da Miriade & Partners con le cantine partecipanti, con il sostegno della Regione Campania, in partnership con AIS Campania e in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Caserta VITICA. L’apertura ufficiale si terrà mercoledì 23 aprile proprio alla Reggia di Caserta, in uno scenario di alto valore storico e artistico che rappresenta il dialogo tra cultura, territorio e vino. Le giornate successive saranno dedicate alle degustazioni tecniche, articolate per tipologia, con l’obiettivo di offrire alla stampa nazionale e internazionale un’analisi approfondita delle nuove annate dei vini campani. Le sessioni comprenderanno vini bianchi, rosati, rossi e spumanti, oltre a visite nei territori e nelle cantine della regione e momenti di approfondimento.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Campania Stories 2026, la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campani Notizie correlate VinNatur 2026: torna l'evento dedicato ai vini naturali con degustazioni e masterclassTorna a Genova l'appuntamento con “VinNatur”, l'evento dedicato alla degustazione e vendita di vini naturali. Leggi anche: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele': grande successo della Regione Campania Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del Sannio. Vinitaly, la Campania torna in vetrina: rinnovato successo per Praesentia. Gusto di Campania DivinaAl Vinitaly la seconda edizione di Praesentia. Gusto di Campania Divina conferma il potenziale enogastronomico della regione: identità, territorio e visibilità internazionale. cronachedellacampania.it Praesentia 2026, itinerari enogastronomici per raccontare la CampaniaLa Campania si prepara a un viaggio tra sapori, tradizioni e territori con la seconda edizione di Praesentia. Gusto di Campania Divina 2026, il programma di ... pupia.tv