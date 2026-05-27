Con il vento in poppa verso l’estate 2026 Il Gargano Sailing Club apre le iscrizioni ai corsi di vela nel Golfo di Manfredonia

Notizia in breve

Il Gargano Sailing Club ha iniziato le iscrizioni per i corsi di vela che si terranno nel Golfo di Manfredonia. Le lezioni sono rivolte a principianti e esperti, e si svolgeranno nel prossimo anno. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a esaurimento posti. Le attività si svolgeranno presso strutture dedicate lungo la costa, con istruttori qualificati che guideranno i partecipanti in mare.