Con il vento in poppa verso l’estate 2026 Il Gargano Sailing Club apre le iscrizioni ai corsi di vela nel Golfo di Manfredonia
Il Gargano Sailing Club ha iniziato le iscrizioni per i corsi di vela che si terranno nel Golfo di Manfredonia. Le lezioni sono rivolte a principianti e esperti, e si svolgeranno nel prossimo anno. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a esaurimento posti. Le attività si svolgeranno presso strutture dedicate lungo la costa, con istruttori qualificati che guideranno i partecipanti in mare.
Con il claim “Il mare come scuola di vita”, il club propone percorsi formativi sulle classi Optimist, 420 e altura, rivolti a partecipanti dai 6 anni in su. I corsi si svolgeranno presso il Centro Nautico Sportivo ‘Mandracchio’ di Manfredonia, nei pressi di Largo Diomede, con istruttori qualificati e imbarcazioni attrezzate per ogni livello di preparazione. Nato con l’obiettivo di valorizzare il mare del Gargano attraverso lo sport, il Gargano Sailing Club ha costruito negli ultimi anni una realtà sempre più dinamica, capace di coniugare attività agonistica, formazione giovanile e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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