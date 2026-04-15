Moncaro i beni Terre Cortesi finiscono all' asta Tutto su come ed entro quando presentare la propria offerta

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera alla vendita all’asta dei beni della cooperativa vitivinicola Terre Cortesi Moncaro, fondata nel 1964. La procedura riguarda i beni denominati

ANCONA – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente autorizzato la vendita dei beni appartenenti alla storica cooperativa vitivinicola Terre Cortesi Moncaro, fondata nel 1964.La cessione, gestita dal commissario liquidatore Giampaolo Cocconi, nell’ambito della procedura di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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