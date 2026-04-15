Moncaro scatta l’asta | in vendita stabilimenti e centinaia di bottiglie

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera alla vendita dei beni di Terre Cortesi Moncaro, una cooperativa fondata nel 1964. L'asta riguarda gli stabilimenti e un patrimonio di centinaia di bottiglie. La procedura è stata ufficialmente autorizzata, e i beni saranno messi all’asta nelle prossime settimane. La decisione segue le pratiche di vendita stabilite dalle autorità competenti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente autorizzato la vendita dei beni di Terre Cortesi Moncaro, la storica cooperativa fondata nel 1964. All’asta anche centinaia di bottiglie. Un patrimonio immenso, simbolo del Verdicchio e dei grandi rossi regionali, che finisce all’asta sulla piattaforma specializzata Gobidreal.it (Gobid Group) nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa gestita dal commissario Giampaolo Cocconi. L’offerta, strutturata in 37 lotti indipendenti, è sul mercato: la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 26 maggio alle 12. Al centro della vendita i tre rami...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moncaro, scatta l’asta: in vendita stabilimenti e centinaia di bottiglie Leggi anche: La Moncaro finisce all'asta. Base di partenza a 14 milioni di euro Davide Lacerenza, ancora all'asta giudiziaria il "tesoretto" di bottiglie prezioseMonza, 22 Marzo 2026 - Si riapre fino al 27 marzo l'asta giudiziaria per aggiudicarsi il “tesoretto” di Davide Lacerenza.