Guido Monaco, commentatore di Eurosport, ha parlato di un possibile scontro tra Zverev e Jodar ai quarti di finale di un torneo. Ha detto che se ciò accadesse, sarebbe complicato per Zverev. Monaco ha anche espresso un rammarico riguardo a un risultato di Matteo Berrettini, senza specificare quale. La conversazione si è svolta nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato i principali temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Al centro della discussione, naturalmente, il Roland Garros. Il primo passaggio del ragionamento di Monaco è stato dedicato a Matteo Berrettini, tornato competitivo dopo un lungo periodo complicato dal punto di vista fisico e mentale: “ Il caldo è sicuramente un fattore. Rivedere Berrettini lottare punto su punto mi ha fatto un piacere enorme. E’ un momento molto strano della sua carriera. Fucsovics è un bel misuratore di livello, e alla lunga è stato anche travolto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Se Zverev trovasse Jodar ai quarti, sarebbero cavoli amari. Ho un rimpianto per Berrettini”

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