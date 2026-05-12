Durante il torneo di Roma, mentre i tifosi seguivano il derby italiano tra Sinner e Pellegrino, Luciano Darderi ha conquistato l’attenzione eliminando il suo avversario. Nel corso del match, ha annullato quattro match point e si è imposto sull’avversario, avanzando ai quarti di finale. Ora affronterà un giovane talento in una sfida che promette emozioni. Darderi ha affermato di avere il livello per competere con tutti i giocatori del circuito.

Nel pomeriggio in cui tutti gli occhi erano sul derby italiano agli Internazionali di Roma tra Sinner e Pellegrino, Luciano Darderi decide di prendersi inaspettatamente la scena. Il numero 20 al mondo italiano infatti ha prima salvato 4 match-point nel secondo set e ha poi rimontato e battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0 dopo due ore e 25 minuti. L’azzurro ha infuocato la Bnp Paribas Arena (il secondo campo più importante di Roma), che l’ha spinto poi verso un’epica rimonta. Ora la sfida al giovane talento spagnolo Rafael Jodar, che ha battuto Learner Tien senza problemi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eroico Darderi: annulla quattro match point ed elimina Zverev a Roma. Ai quarti la sfida al talento Jodar: “Ho il livello per giocarmela con tutti”

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