Nel torneo ATP di Madrid 2026 sono stati definiti i quarti di finale. Tra i qualificati ci sono due giocatori italiani, con Sinner che ha battuto il britannico Norrie in due set, chiudendo in un’ora e 26 minuti. Anche Jodar si è aggiunto ai quarti, mentre Cobolli si è scontrato con Zverev, che ha eliminato Musetti. La competizione prosegue con queste sfide decisive.

Si sono delineati i quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid e ci saranno due italiani. Il primo a centrare questo obiettivo è stato Jannik Sinner, che non ha avuto troppi problemi nel superare il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Adesso per il numero uno del mondo ci sarà l’attesissima sfida con l’astro nascente del tennis spagnolo Rafael Jodar, che si è definitivamente consacrato nella sua Madrid, raggiungendo i quarti dopo il 7-5 6-0 al ceco Vit Kopriva. Primi quarti in un 1000 per Flavio Cobolli. Il romano continua il suo ottimo momento di forma, visto che è reduce dalla finale a Monaco di Baviera, ottenendo una bellissima vittoria contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di grande battaglia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Sinner ai quarti ed ora c’è Jodar. Per Cobolli ancora Zverev, eliminato Musetti

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