Momenti di paura ad Atripalda | bambino di 5 anni gravemente ustionato

Un bambino di cinque anni ha riportato gravi ustioni ad Atripalda. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La prognosi resta riservata. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire come si siano verificati i fatti. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La vicenda ha generato preoccupazione tra i residenti.

ATRIPALDA (AV) — Attimi di profonda apprensione si sono vissuti nelle ultime ore ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove un bambino di appena cinque anni ha riportato gravi ustioni in circostanze tuttora oggetto di indagine. Secondo quanto emerso, il piccolo sarebbe rimasto vittima della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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